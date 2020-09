«Wir wollen wirklich nur wissen, ob es ihm gut geht. Wenn er nicht will, muss er nicht einmal zurückkommen, wir wollen nur ein Lebenszeichen», sagt F. A.* (23) aus Horgen ZH traurig. Seit rund drei Wochen fehle von ihrem Zwillingsbruder jede Spur. «Er wohnt noch bei meinen Eltern in Au ZH, zusammen mit meiner kleinen Schwester. Sie fragt ständig nach ihm, auch meine Eltern machen sich grosse Sorgen.»

Es sei zwar nicht das erste Mal, dass der junge Mann untergetaucht sei, doch noch nie sei er so lange weg gewesen. «Für gewöhnlich hat er auch seine wichtigsten Sachen dabei, wie etwa Ausweis oder Bankkarte. Nun liegt aber alles z u H ause. Das haben wir der Polizei so mitgeteilt», sagt die junge Frau. Auch seien bei den früheren Verschwinden stets Informationen über seinen Verbleib durchgesickert. «Seine Freunde haben mir versichert, dass sie nichts wissen – gar nichts.» Einer von ihnen sei selbst zur Polizei gegangen, um den jungen Mann als vermisst zu melden – so wie auch sie und ihre Mutter.