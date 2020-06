Lob von Anonymous

K-Pop-Fans fluten rassistische Hashtags mit Videos

Um sich für die US-Proteste gegen rassistische Polizeigewalt starkzumachen, spammen K-Pop-Anhänger gerade Hashtags wie #WhiteLivesMatter mit Bildern und Videos ihrer Lieblingsstars voll.

Das Image von K-Pop-Stars wird meist penibel behütet. Dass sie sich politisch äussern, kommt unter anderem aus Angst vor Gegenwind demnach höchst selten vor. Angesichts der US-Proteste nach dem Mord an George Floyd machen sich nun einige dennoch stark für die «Black Lives Matter»-Bewegung. So etwa die international wohl erfolgreichste Boyband aus Südkorea: BTS.

Mit ihrer Spam-Technik ist es ihnen nämlich gelungen, Hashtags zu neutralisieren, die zurzeit in rechtsextremen Kreisen genutzt werden. Wer nun beispielsweise unter #WhiteLivesMatter oder #WhiteOutWednesday rassistische Inhalte aufsucht, wird stattdessen auf einen Schwall an Memes und Liveauftritten diverser K-Pop-Gruppen stossen.

Besonders beliebte Spam-Videos sind in Anspielung auf das «White» in den Hashtags auch Auftritte in weissen Outfits. Hier tanzt BTS-Sänger Jimin zu einer Instrumental-Version ihres Songs «I Need You».