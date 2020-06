Weiterer Todesfall in der Szene

K-Pop-Star stirbt mit 28 Jahren

Der koreanische Sänger Yohan ist jung gestorben. Der Fall reiht sich an weitere mysteriöse Todesfälle in der K-Pop-Szene.

Im Dezember 2019 wurde der 27-jährige Cha In Ha tot in seinem Zuhause aufgefunden.

Yohan, mit bürgerlichem Namen Kim Jeong-hwan, kam 2017 nach der Trennung seiner ersten Band NOM (No Other Man) zu TST. Die Band veröffentlichte im Januar ihre vierte Single «Countdown».

Weitere Todesfälle

Yohans Schicksal reiht sich an weitere, mysteriöse Todesfälle in der K-Pop-Szene (siehe Bildstrecke). In der am Wochenende ausgestrahlten Episode von «Galileo Bic Pictures» wird aufgezeigt, wie hart die Ausbildung und das Leben der speziell durch kommerzielle Hit-Fabriken ausgebildeten Stars ist.