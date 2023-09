Extinction Rebellion ärgert sich über Privatjetdienst für Hundebesitzer

Wer nicht will, dass seine Vierbeiner im Frachtraum fliegen, kann Flüge mit dem Privatjet-Unternehmen K9 Jets buchen.

K9 Jets bietet Flüge in Privatjets für Hundebesitzer und -besitzerinnen und ihre Vierbeiner an.

Das Unternehmen K9 Jets bietet Privatflüge für Hundebesitzer und -besitzerinnen und ihre Vierbeiner an. Dabei können die Hunde bequem auf den Sitzen Platz nehmen und die Menschen Champagner schlürfen. Für Umweltschützer ist dieses «lächerliche» Angebot für reiche Leute ein absolutes No-go.

K9 Jets wird von einem Ehepaar aus Birmingham geleitet und bot bereits Flüge nach New Jersey, Los Angeles, Frankfurt, Paris und Lissabon an, wie der «Guardian» berichtet. Vor kurzem wurde zudem eine Route von Dubai nach London hinzugefügt.

Dabei sagte Mitbegründer des Unternehmens Adam Golder gegenüber AeroTime Hub: «K9 Jets ist der Meinung, dass tierische Familienmitglieder es verdienen, bequem und stilvoll an der Seite ihrer Besitzer zu reisen.» Weiter sagt er: «Wir können es kaum erwarten, diese neue Route rechtzeitig zu den Feiertagen zu eröffnen, damit Gäste mit ihren Liebsten (inklusive Haustieren) stilvoll feiern können.»

Extinction Rebellion fordert nachhaltige Verkehrsmittel für die Massen

Extinction Rebellion, eine Gruppe von Klimaaktivisten, kritisiert den Dienst scharf. «Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass superreiche Menschen immer noch in der Lage sind, ein Tier wie einen ihrer eigenen zu lieben, was mir seltsamerweise ein Gefühl der Hoffnung gibt», sagt Todd Smith, ein Sprecher der Gruppe und ehemaliger Pilot. Trotzdem sei er fassungslos darüber, dass dieselben Leute nicht in der Lage seien, die kollabierende natürliche Welt um sich herum und die Verbindung zu ihrem Handeln zu sehen.