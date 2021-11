Airpods out - Kabel-Kopfhörer sind jetzt wieder in

Airpods und Co. sind out.

Kabellose Kopfhörer haben in den letzten Jahren solche mit Kabeln langsam aber sicher verdrängt. Das zeigt sich unter anderem darin, dass die neuere Generation von Smartphones nur noch in den seltensten Fällen mit einer Kopfhörer-Buchse ausgestattet ist. Viel eher sind jetzt Airpods oder andere Funk-Kopfhörer angesagt – müsste man meinen.

Einige Vorteile

Besonders häufig sieht man die verkabelten Kopfhörer auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok. Dies hat den Grund, dass sich diese Art von Kopfhörer besonders gut für das Aufnehmen von Tiktok-Videos eignet. Ausserdem haben sie einige Vorteile gegenüber den kabellosen Modellen: Man verliert sie weniger häufig, sie sind meist günstiger und einige Personen fühlen sich mit ihnen sicherer, da sie die Strahlenbelastung von kabellosen Kopfhörern fürchten. Diese Sorge ist laut der Food and Drug Administration in den USA allerdings unbegründet.

Ein weitere Grund, weshalb die Kabel-Kopfhörer auf einmal wieder auftauchen, ist deren Nostalgie-Faktor. Sie erinnern stark an eine Ära vor Tiktok und Instagram und verkörpern für viele eine Zeit, in der es sich (scheinbar) einfacher lebte. Denn wie eine Studie zeigt, tendieren Menschen in Zeiten von Unsicherheit und Angst dazu, sich auf vergangene Zeiten zu fixieren. So könnte die Rückbesinnung auf eine Ästhetik der frühen 2000er- und 2010er-Jahre für viele eine Zuflucht vor den unsicheren Pandemie-Zeiten, in denen wir leben, darstellen.