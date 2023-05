Tarifstreit: Kabinenpersonal will GAV mit Swiss kündigen – es droht ein Streik

Die Kündigung erfolge per 30. April 2024. Bis dahin sei der aktuelle GAV15 gültig und alle heute geltenden Rechte und Pflichten würden in Kraft bleiben.

Die Gewerkschaft hatte den neuen GAV in einer Mitteilung im Dezember noch gefeiert: Nach einem «harten Verhandlungsmarathon» sei es gelungen, «spürbare Verbesserungen» zu erzielen, die «ein starkes Signal an die anderen Schweizer Fluggesellschaften seien».

Gesamtarbeitsvertrag soll gekündigt werden

Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals kapers teilt nun mit, dass der aktuell gültige Gesamtarbeitsvertrag 2015 (GAV15) zwischen der kapers und der Swiss gekündigt werden soll. Die Mitglieder der Gewerkschaft des Kabinenpersonals haben sich deutlich für die Kündigung ausgesprochen. Der aktuelle Vertrag bleibt noch bis am 30. April 2024 in Kraft.

«Eine klare Mehrheit von knapp 85 Prozent Ja-Stimmen hat sich für die Kündigung des aktuellen GAV15 ausgesprochen. Zur elektronischen Stimmabgabe waren die 2503 stimmberechtigten Mitglieder der kapers aufgerufen, die unter dem Gesamtarbeitsvertrag GAV15 mit der Swiss an den Standorten Zürich und Genf angestellt sind», teilt kapers mit.

Neue Verhandlungen laufen

Die Kündigung erfolge per 30. April 2024. Bis dahin sei der aktuelle GAV15 gültig und alle heute geltenden Rechte und Pflichten würden in Kraft bleiben. Dies betreffe beispielsweise die Mitbestimmungs- und Mitspracherechte der kapers oder die absolute Friedenspflicht. Ob es danach zu Streiks kommen könnte, ist unklar. Jörg Berlinger, Vorstandsmitglied von kapers, teilt gegenüber den Zeitungen der CH Media mit, dass es unwahrscheinlich sei, dass am 1. Mai 2024 die Arbeit niedergelegt werde. Ganz ausschliessen möchte er das aber nicht. Es sei ein legitimes Mittel, «um Druck aufzubauen».