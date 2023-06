Ukraine News: Hat Ukraine Beweise für Staudamm-Sprengung?

Nach der Einschätzung des US-Thinktanks «Institute for the Study of War» hat sich die Frontlinie durch die Überflutung, die die Zerstörung des Kachowka-Dammes in der Region Cherson ausgelöst hat, zu Gunsten der Ukraine verschoben.

So seien die russischen Verteidigungsstellungen am Ostufer des Flusses Dnipro durch die Wassermassen «schwer gestört» worden, wie das Institut in seiner täglichen Einschätzung zur Lage in der Ukraine am Mittwoch schrieb. Besonders betroffen seien Stellungen russischer Soldaten an vorderster Front, etwa in Oleschki und Hola Pristan. (bho)