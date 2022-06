Souveräne Schaffhauser: Kadetten besiegen Pfadi erneut und feiern den 12. Schweizer Meistertitel

Die dritte und letzte Partie, nach einem 30:19 und einem 28:20, begann ausgeglichen. Die Winterthurer spielten von Beginn weg in der Offensive fast stetig mit 7 Spielern und ohne Goalie, was lange den gewünschten Erfolg brachte. So konnten die Pfader bis zum 9:9 mithalten. Dann setzte sich das Heimteam in der nicht ganz ausverkauften BBC Arena von Schaffhausen ab, es stand zur Pause 16:10. War das bereits die Entscheidung?