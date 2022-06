28:20 im zweiten Final-Spiel : Kadetten schlagen Pfadi erneut und stehen vor Gewinn der Meisterschaft

Die Kadetten Schaffhausen setzen sich auch im zweiten Duell gegen Pfadi Winterthur durch und können bereits am Dienstag zum zwölften Mal Meister werden.

Nach der 30:19-Klatsche in Spiel 1 kommt Pfadi Winterthur auch im zweiten Spiel des Playoff-Finals gegen die Kadetten Schaffhausen unter die Räder. Am Sonntag gewinnt Kadetten 28:20 und führt in der Best-of-5-Serie nun mit 2:0. Heisst: Am Dienstag kann das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson vor heimischem Anhang die Meisterschaft in trockene Tücher bringen (ab 18 Uhr).