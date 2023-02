Ramsan Kadyrow will Prigoschins Wagner-Gruppe Konkurrenz machen

«Putins Bluthund» : Kadyrow will Wagner-Gruppe Konkurrenz machen – droht ein russischer Bürgerkrieg?

Ramsan Kadyrow hat die Söldner von Jewgeni Prigoschin in hohen Tönen gelobt und will nun eine eigene Privatarmee aufbauen. Schon jetzt sind Teile der tschetschenischen Truppen in erster Linie ihrem Staatschef treu.