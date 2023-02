Erdbeben in der Türkei: Kälte und Schnee erschweren Rettungsarbeiten

1 / 12 Das ganze Ausmass der Katastrophe ist weiter nicht abzusehen. REUTERS Tausende Gebäude stürzten ein, mehr als 4200 Menschen starben. REUTERS Eisige Temperaturen erschweren die Rettungsarbeiten: Temperaturen in zwei Metern Höhe am Mittwoch, den 8. Februar um zwölf Uhr UTC. Meteonews

Darum gehts Die Erdbeben im Südosten der Türkei haben mehrere Tausend Todesopfer gefordert.

15’000 Menschen wurden verletzt.

Die Rettungsarbeiten dauern an.

Die tiefen Temperaturen könnten noch weitere Todesopfer fordern.

Die Zahl der Toten in Syrien und der Türkei nach den verheerenden Erdbeben vom Montag ist auf mehr als 4000 gestiegen. Das ging in der Nacht zum Dienstag aus Angaben aus den beiden Ländern hervor. Es werden noch viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Die Rettungsarbeiten dauerten auch in der Nacht auf den Dienstag weiter an.

Die Wetterbedingungen in den am stärksten betroffenen Gebieten sind gemäss Meteonews sehr ungünstig. Kälte und Schnee erschweren die Rettungsarbeiten und lassen die Überlebenschancen verschütteter Opfer noch schneller sinken. Auch die ersten dringenden Aufräumarbeiten werden durch die Wetterbedingungen erschwert.

Temperaturen in der Nacht sehr tief

In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir verbrachten viele Menschen die Nacht draussen, in Schulen oder Moscheen, wie ein dpa-Mitarbeiter berichtete. «Die Menschen haben Angst, in ihre Häuser zurückzukehren», sagte er. Mehrere Nachbeben seien zu spüren gewesen und es sei bitterkalt. Die Zelte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien nicht beheizt und reichten nicht aus.

Am Montagnachmittag lag genau an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien ein Tiefdruckgebiet. Es bringt Schnee bis in tiefe Lagen, wie Meteonews schreibt. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu minus zehn Grad ab. Ab Dienstagnachmittag wird es trockener, aber auch deutlich kälter.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch können die Tiefstwerte verbreitet auf unter minus fünf Grad sinken, in der Nacht auf Donnerstag sind sogar Werte unter minus zehn Grad möglich. Die Höchsttemperaturen werden trotz Sonnenschein kaum über null Grad liegen. «Das wird viele weitere Opfer fordern», sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de zu Bild zu den tiefen Temperaturen.

Weiterer Schneefall am Freitag

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind für diese Jahreszeit keine Seltenheit in dieser Region. Dennoch wird es in den nächsten Tagen in dieser Region und allgemein im Nahen und Mittleren Osten besonders kalt, schreibt Meteonews. Auch in den nächsten Tagen könnte es in der betroffenen Region zu Schneefall kommen. Die Vorhersagen für das Wochenende sind aber noch unsicher.