Eine Kältewelle hat die Schweiz fest im Griff. Weil dazu noch die Bise bläst, fühlt sich die ohnehin schon klirrende Kälte noch arktischer an. Auch am Wochenende bleibt es bitterkalt.

1 / 8 Es ist bitterkalt in der Schweiz. 20min/Marco Zangger In der ganzen Schweiz herrschen heute Minustemperaturen – mit Ausnahme vom Tessin. 20min/Marco Zangger Weil dazu die Bise bläst, fühlt sich die Kälte gleich nochmals arktischer an. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Die Schweiz ist ein Tiefkühler: Seit vier Tagen klettern die Temperaturen nicht mehr über null Grad.

Weil die Bise bläst, fühlen sich die Minustemperaturen noch kälter an.

Am Wochenende bleibt es bitterkalt – dafür wird es schön.

Die Schweiz wird von einer Kältewelle heimgesucht. In der ganzen Schweiz zeigt das Thermometer Minus-Temperaturen. Weil dazu die Bise bläst, fühlt sich die ohnehin schon klirrende Kälte an wie minus 15 Grad. Das schreibt SRF Meteo in einem Tweet.

Sibirische Kälte in der Schweiz also. Auf einer Karte von Meteonews geht hervor, wie kalt es heute tatsächlich ist – und wie kalt es sich wegen der Bise anfühlt. Interessant: Einzig im Tessin klettern die Temperaturen heute über den Nullpunkt.

Stefan Scherrer von Meteo News erklärt den Windchill-Effekt: «Je stärker der Wind bläst, desto kälter fühlen sich die Temperaturen an.» Scherrer gibt ein Beispiel. Bläst der Wind mit 20 km/h, fühlt sich die effektive Temperatur von 0 Grad an wie minus 5.2 Grad. Bläst der Wind mit 30km/h, fühlt sich das bereits wie minus 6.5 Grad an.

Am kältesten ist es heute in den Bergen. Aber auch im Flachland werden durchgehend Minustemperaturen gemessen. «Die Höchstwerte liegen im Flachland heute bei minus drei Grad», so Scherrer. «Es herrscht also Dauerfrost, Meteorologen sprechen in einem solchen Fall von einem Eistag.»

Der Freitag ist der vierte Eistag in Serie, erklärt Scherrer. Für eine Seegfrörni reicht das leider noch nicht: «Damit grössere Seen zufrieren, muss es über mehrere Wochen hinweg zu Eistagen kommen», macht Scherrer die Hoffnungen auf Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen zunichte. «Denn ab Montag werden die Temperaturen langsam wieder milder.»

Fürs Wochenende gilt aber noch: Der Dauerfrost hat die Schweiz fest im Griff. Am Samstag gibt es bis zu minus sieben Grad, am Sonntagmorgen sogar minus zehn Grad. Erst am Sonntagnachmittag werden wieder Temperaturen von maximal null Grad erreicht, prognostiziert Scherrer.

«Dafür ist es fast durchgehend schön. In den Bergen gibt es Traumwetter, entlang der Voralpen kann es zu Hochnebel bis 1500 Meter über Meer kommen», erklärt Scherrer. Am Sonntag sei es dann flächendeckend sonnig.

Weisst du nicht, wie du die Kälte überleben sollst in den nächsten Tagen? Unser ultimative Kälte-Guide sei dir wärmstens ans Herz gelegt.