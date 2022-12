Schweiz schlottert bei Minustemperaturen

1 / 45 Am Flughafen Zürich war es am Sonntagmorgen eisig kalt. Flughafen Zürich Am meisten Neuschnee gab es in der Region Engelberg. Morgenstimmung in Saanen BE. Roundshot/Huus Hotel Gstaad

Darum gehts Die Temperaturen sind in der Nacht auf Sonntag stark gesunken.

Dazu gab es lokal bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Am Sonntag wird es trocken und teils sonnig.

In der Nacht auf Sonntag hat es in der Schweiz verbreitet viel geschneit. Am meisten Schnee gab es in der Region Engelberg mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Am Morgen gibt es am zentralen und östlichen Alpennordhang noch vereinzelt Niederschlag, wie MeteoNews meldet. Im Flachland zeigt sich aber bereits am Morgen die Sonne.

Der Schnee dürfte noch einige Zeit liegen bleiben. In den frühen Morgenstunden hat ein Schwall sehr kalter Luft den Alpenraum erreicht. Da es im Flachland bereits am Morgen aufgeklart hat, gingen die Temperaturen hier stark zurück. In Rafz beispielsweise war es mit -8,5 Grad sogar die bislang kälteste Nacht dieses Jahres, so MeteoNews. Ebenfalls sehr kalt war es in Bolken SO mit -14,9 Grad und Mülchi BE mit -13,1 Grad.

Temperaturen von unter -30 Grad möglich

Trotz der Sonne bleibt es am Sonntag kalt mit Höchstwerten zwischen -3 und 0 Grad. Einzig am Genfersee, im Rhonetal und im Tessin können Temperaturen über dem Gefrierpunkt erwartet werden. Im Tessin könnte es dank dem Nordföhn sogar für acht Grad reichen.

Wegen des klaren Himmels in der Nacht auf Montag wird es sogar noch kälter. Die tiefsten Temperaturen werden in den hohen Alpentälern und Jurasenken (z.B. Ofenpass, Samedan, La Brévine) erwartet, wie Peter Wick von Maximedia schreibt. Es sind Temperaturen von unter -30 Grad möglich. Im Flachland werden in der Nacht Tempeturen bis zu -11 Grad erwartet. Es bleibt den ganzen Tag bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Am Dienstag gibt es wieder verbreitet Schneefall.

Das waren die tiefsten Temperaturen in der Nacht auf Sonntag Bolken (496 m ü.M., SO) -14,9 Grad

Mülchi (468 m ü.M., BE) -13,1 Grad

Koppingen (484 m ü.M., BE) -11,3 Grad

Courtelary (685 m ü.M., BE) -9,5 Grad

Grenchen (430 m ü.M., SO) -9,1 Grad

Hallau (419 m ü.M., SH) – 9,0 Grad

Wiesendangen (490 m ü.M., ZH) -8,7 Grad

Rafz (419 m ü.M., ZH) -8,5 Grad

Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) -8,5 Grad

Val de Travers (733 m ü.M., NE) -7,7 Grad

