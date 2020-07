Innertkirchen BE

Kämpferische Wespe schlägt Spinne in die Flucht

Beim Putzen entdeckte Tanja Joss aus Innertkirchen BE, dass sich eine Wespe in einem Spinnennetz auf einer Treppe verhedderte. Gleich darauf kam die Spinne, um ihre Beute einzufangen. Doch die Wespe wehrte sich mit Erfolg.

Tanja Joss (44) war am Freitag mit Reinigungsarbeiten im Gemeindehaus in Innertkirchen BE beschäftigt, als sie Zeuge eines Überlebenskampfes wurde. «Ich saugte gerade die Treppe beim Haupteingang, als ich eine Wespe entdeckte, die sich in einem Spinnennetz verheddert hatte», so Joss. Kurz darauf sei die Spinne aufgetaucht, um ihre Beute zu begutachten. «Die Wespe war im Netz gefangen.» Was Joss daraufhin zu sehen bekam, war ein Kampf um Leben und Tod.