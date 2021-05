Spannender Abstiegskampf - Kämpferisches Vaduz unterliegt YB – Zürich und St. Gallen atmen auf

1 / 3 Rückschlag für den FC Vaduz: Die Liechtensteiner verloren gegen Meister YB 0:2. freshfocus Zwar kämpften die Vaduzer, was das Zeug hielt, aber es reichte nicht. freshfocus Für den FCV ist es ein herber Dämpfer im Abstiegskampf. freshfocus

Darum gehts Der FC Vaduz verliert das Heimspiel gegen YB 0:2.

Zwar zeigen die Liechtensteiner eine kämpferische Leistung, doch das reicht nicht.

Die Niederlage ist ein herber Dämpfer für Vaduz im Abstiegskampf.

Vaduz war vor der 0:2-Niederlage gegen YB gemeinsam mit Sion das Team mit der schlechtesten Heim-Bilanz: 16 Punkte in 16 Spielen. Doch gegen den Meister standen die Liechtensteiner in dieser Saison mit einer starken Bilanz da: Nur Servette holte gegen die Berner in dieser Spielzeit mehr Punkte. Immerhin zwei Zähler in drei Spielen konnten die Vaduzer gegen das überragende YB einheimsen. Am Dienstagabend kam kein weiterer dazu.

Vaduz war auf die Punkte dringend angewiesen, hatte dank des 2:0-Sieges in Lugano vom Samstag Aufwind. Die Liechtensteiner können den Abstieg noch aus eigener Kraft verhindern. Sie gingen von Beginn weg zwar motiviert ans Werk, wurden aber hinten reingedrängt. Und in der 15. Minute wurde die Vaduzer Stimmung massiv getrübt: Jordan Siebatcheu traf im strömenden Regen nach einer Flanke von Jean-Pierre Nsame per Kopf zum 1:0 für den Meister – ein sehr schön vorgetragener Berner Angriff. Der FCV war danach dazu gezwungen, mehr in die Offensive zu investieren. Das 26-jährige Geburtstagskind Yannick Schmid sagte auf Blue Sport: «Es fehlte uns die Effizienz. Wir sind etwas verhalten gestartet. Das 0:1 war ein Weckruf.»

So agierten die Vaduzer in der zweiten Halbzeit immer mutiger und verzeichneten, diverse gute Chancen. Ja, sie drängten die Berner immer mehr in die Defensive. Doch der Ball wollte und wollte nicht rein. Als er dann in der 79. Minute doch noch reinging, war es für die Vaduzer auf der falschen Seite: Christian Fassnacht machte mit dem 2:0 alles klar. Somit bleiben die Liechtensteiner auf dem Barrage-Platz sitzen. Der FC St. Gallen und der FC Zürich, die sich am Mittwoch im Abstiegskampf duellieren, konnten ein wenig aufatmen.

