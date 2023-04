Italien: Silvio Berlusconi auf dem Weg der Besserung

Vor einer Woche wurde er mit akuten Herzproblemen in eine Mailänder Klinik eingeliefert.

Berlusconi leidet an einer Lungenentzündung, die wohl auch im Zusammenhang mit seiner Leukämie steht.

Eines muss man Silvio Berlusconi (86), dem umstrittenen Ex-Premierminister und Medienmogul lassen: Ans Aufgeben denkt der «Forza Italia»- Gründer nicht. Laut Aussagen der Ärzte im Mailänder Spital «San Raffaele» darf man «vorsichtig optimistisch» sein, es gebe eine «konstante Verbesserung seines Gesundheitszustands». Das berichtet der «Corriere della sera».



Dabei leidet der 86-Jährige nicht nur an einer chronischen Leukämie, sondern in Folge dessen auch an einer Niereninsuffizienz sowie einer beidseitigen Lungenentzündung. Für einen Mann seines Alters ist das eine lebensbedrohliche Mischung. Berlusconi kann im Moment weder laufen noch aufstehen.