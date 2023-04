Oberglatt ZH: Känguruweibchen verstösst Junges – Tierheim sorgt für Wallabybaby 

Die grösste Herausforderung bei der Aufzucht eines Jungkängurus sei, dass es am Anfang immer am Körper getragen werden müsse, sagt die stellvertretende Heimleiterin Karin Miecznikiewicz.

Im Januar 2023 erhielt der Tierambulanz-Verein in Oberglatt ZH unerwartet exotischen Nachwuchs: «Ein verstossenes Wallabybaby machte unser gesamtes Team über Nacht zu Pflegeeltern im 24-Stunden-Einsatz», sagt die stellvertretende Heimleiterin Karin Miecznikiewicz. «Es kam so: Als wir von einem Zoo angefragt wurden, ob wir ein Wallaby bei uns aufnehmen könnten, haben wir nicht gezögert.» Schliesslich lebten auf dem Tierheimareal seit 2014 Wallabys, alle Mitarbeitenden seien im Besitz eines Sachkundenachweises für Wallabys.

Baby Tag und Nacht im Beutel

Die grösste Herausforderung bei der Aufzucht eines Joeys sei, dass es am Anfang immer am Körper getragen werden müsse, sagt Miecznikiewicz. «Wir hatten also einen Beutel, in dem wir Nada Tag und Nacht bei uns trugen.» Langjährige Kunden im Tierheim seien überrascht gewesen. «Meine Kollegin und ich wurden immer gefragt, ob wir schwanger seien.»