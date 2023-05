Kässeli-Dieb kehrt nach 15 Minuten zurück – und langt wieder zu

«So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Ingo Knappich vom Süssigkeitenladen Sugarplanet in Neuhausen am Rheinfall SH. «Am Samstag hat ein Mann um die 50 zweimal innert 15 Minuten die Ladenkasse ausplündern wollen.» Zunächst habe er nur Chips gekauft, sagt Knappich. Als er dann ins Lager gegangen sei, habe der Mann über die Theke gelangt und in die Kasse gegriffen. «Ich hab das gar nicht bemerkt, die Kamera hat aber alles aufgezeichnet.»

Rund 15 Minuten später sei der Mann zurückgekehrt: «Als ich aus dem Lager zurückkam, hatte der Mann seine Hand erneut in der Kasse», so Knappich. «Ich habe ihn also auf frischer Tat ertappt.» Ein Blick in die Kasse habe gezeigt, dass ein Fach komplett leergeräumt worden sei. «Daraufhin habe ich ihn zur Rede gestellt und ihn aufgefordert, seine Taschen zu leeren.» Während der Mann Unwissenheit vortäuschte, habe er ein Geldbündel in der Hosentasche zu verbergen versucht. «Nachdem ich ihm das Geldbündel abnahm, ist er aus dem Laden geflüchtet.»