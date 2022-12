Tierheim findet weniger Pflegefamilien

Anihelp Tierhilfe ist ein kleiner Tierschutzverein im Berner Oberland , der sich regional für Tiere in Not einsetzt. Der Verein betreibt kein Tierheim, sondern vermittelt Tiere von Pflege- zu Adoptionsfamilien. Damit möchten sie nach eigenen Angaben den Tieren den Übergang in ihre permanenten Familien erleichtern und ihnen das Tierheim ersparen . Der Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliederbeiträge.

Seit Anfang des Jahres melden sich jedoch viel weniger Freiwillige, die zeitweise oder permanent ein Tier aufnehmen möchten. Auch gespendet wird nach Angaben des Vereins weniger. «Die Nachfrage nach unseren Tieren ist in diesem Jahr massiv zurückgegangen und wir erhalten fast keine ernsthaften Anfragen mehr», sagt Cynthia Güntensperger, Leiterin von Anihelp. «Wir können uns nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit ein Jahr gab, in dem am Ende des Jahres noch so viele Tiere in den Tierheimen oder auf Pflegestellen warteten.» Manche Schützlinge des Vereins sind schon seit einem Jahr ohne Vermittlung, im Moment sind vier Hunde und mehrere Katzen in Pflegefamilien untergebracht.