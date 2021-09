Rekord im Kanton Aargau - Käufer ersteigert «AG 55» für 132’400 Franken

Das Rekordgebot für das Kontrollschild AG 55 wurde bereits kurz nach Auk t ionsbeginn abgegeben. Am Mittwoch um 21 Uhr e n dete die Auktion. Einem Käufer war das Kennzeichen 132'400 Franken wert. Im Kanton Aargau ist der bisherige Rekordhalter das Nummernschild AG 25. Dafür zahlte jemand im Jahr 2000 rund 70'000 Franken. Der Schweizer Rekord liegt bei 233’000 Franken für ZG 10 .

S eit 1995 versteigert auch der Kanton Zürich regelmässig Kontrollschilder an den Meistbietenden , seit 2006 online. Seit 2017 sind auch dreistellige Nummern im Angebot. Der Zürcher Auktionsrekord wurde zum letzten Mal 2018 gebrochen, als eine Person für das Kennzeichen ZH 987 stolze 152’400 Franken bezahlte.

Die Zürcher Autofahrer und Autofa h rerinnen h aben 2020 so viel Geld für Nummernschilder ausgegeben wie noch nie. Durch die Online-Versteigerungen hat der Kanton fast 4,9 Millionen Franken eingenommen. Mit über 60'000 Franken hat das Kontrollschild ZH 555 am meisten Geld eingebracht. Die Einnahmen der Versteigerungen fliessen in die Staatskasse. Bei den zur Auktion stehenden Auto- und Motorradnummern handelt es sich nicht nur um dreistellige, sondern auch um spezielle Zahlenkombinationen wie beispielsweise ZH 8888.