Vor Kriminalgericht: Käufer passt das Gras nicht – da sticht der Dealer mit dem Klappmesser zu

Darum gehts

Die Messerstecherei ereignete sich im Juli 2017 am Europaplatz in Luzern. Das spätere Opfer hat sich mit drei Kollegen im Verlaufe des Abends bei der Ufschötti aufgehalten und es wurde reichlich Alkohol getrunken. Kurz vor Mitternacht ist die Gruppe aus Eritrea in Richtung KKL aufgebrochen. Einer aus der Gruppe ist schliesslich auf einen Dealer aufmerksam geworden und hat ihn gefragt, ob er ihm Marihuana für 20 Franken verkaufen würde. Der heute 45-jährige Angolaner willigte ein. Der Eritreer hat die ihm angebotene Tüte aufgemacht und am Gras gerochen. Da ihm «das Gras nicht gefallen» hat, forderte er den Angolaner auf, ihm neues zu geben – oder er wolle das Geld zurück.

Der Beschuldigte wies den Käufer ab. Es kam zu einer heftigen Diskussion und einem Handgemenge. Laut Aussage des Beschuldigten waren die Kollegen des Eritreers hinzugestossen, wobei einer plötzlich ein Messer in der Hand gehabt hat. Zu seiner Verteidigung hat der 45-Jährige ein sechs Zentimeter langes Klappmesser gezückt und auf seine Angreifer eingestochen. Der Angolaner gab an, dass er nicht wusste, wer das Messer abbekam. Ausserdem war ihm unklar, ob er jemanden damit verletzt hatte. Er hat sechs bis acht Bier getrunken und Marihuana konsumiert. Die Gruppe gab an, den Beschuldigten nur vom Sehen her zu kennen, da dieser sich immer beim KKL und Europaplatz aufhielt. Das Opfer sagte zudem aus, es habe das erste Mal bei ihm Marihuana gekauft.

Das Opfer sei «selber ins Messer gekommen»

Der Eritreer erlitt mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper sowie eine zwei Zentimeter lange Stichverletzung in der Bauchregion. Er musste notfallmässig ins Luzerner Kantonsspital überführt werden. Dort wurde er umgehend operiert. Im Mai 2020 gab er zu Protokoll, immer noch regelmässig in die Kontrolle zu müssen, Medikamente zu nehmen und an Schmerzen zu leiden. Der Dealer erlitt gemäss eigenen Angaben einen Bänderriss, Verletzungen an Kopf und Rücken sowie eine geschwollene Kopfhaut, die durch das Abreissen eines Teils seiner Rastazöpfe verursacht worden war. Er zeigte sich geständig, sich an der Auseinandersetzung beteiligt zu haben. Um seinen Angreifern Angst zu machen, holte er sein Messer aus dem Rucksack. Dabei gab er zu Protokoll, dass er nicht vorgehabt hatte, damit zuzustechen. Das Opfer sei «selber ins Messer gekommen».



Sieben Monate Haft unter Berücksichtigung der Notwehr

Wegen Raufhandels, des Führens eines Elektroscooters im fahrunfähigen Zustand und der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde der Angolaner vom Kriminalgericht schuldig gesprochen. Verurteilt wird er zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, unter Anrechnung von einem Tag Polizeihaft. Da es sich bei der versuchten schweren Körperverletzung um Notwehr handelte, sieht das Gericht von einem Landesverweis ab. Hinzu kommt eine Geldstrafe von total 900 Franken und rund 6000 Franken Verfahrenskosten. Der Beschuldigte ist «zwar mehrfach vorbestraft, die meisten Vorstrafen sind allerdings nicht einschlägig». Der Beschuldigte gab an, was an diesem Tag passiert sei, tue ihm leid. Er wolle sich beim Opfer entschuldigen. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.