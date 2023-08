Kaffee auf leerem Magen: Sollte man Kaffee auf nüchternen Magen trinken?

Wer kennt es nicht: Du willst deinen Morgen starten, musst aber entscheiden, wofür du dir heute Zeit nimmst. Eine ausgiebige Dusche oder ein Frühstück? Für das Zmorge musst du noch einiges vorbereiten und du bist so müde, dass die Dusche den inneren Konflikt gewinnt. Statt eines ausgewogenen Frühstücks gibt es also Kaffee auf leeren Magen. Denn ohne den kann man nun wirklich nicht das Haus verlassen. Aber ist das gesund?

Sofort nach dem Aufstehen, egal, ob ich was gegessen habe oder nicht. Ich trinke meinen Kaffee zum Frühstück und esse dabei. Meistens warte ich ein wenig und trinke erst am Vormittag einen Kaffee. Ich warte immer, bis ich etwas gegessen habe. Kaffee? Habe ich überhaupt nicht gern.

Es gibt eine positive Nachricht: Das Trinken von Kaffee auf nüchternen Magen ist nicht grundsätzlich schlecht für deine Gesundheit. Dein Magen kann sich normalerweise an deine Kaffeevorliebe anpassen. Allerdings kann der Kaffeeschwall auf nüchternen Magen zu Unwohlsein führen.

Koffein regt Säureproduktion an

Eine Expertin erklärt gegenüber der «Huffpost», wie sich der Kaffee auf leeren Magen verhält. Kaffee ist von Natur aus ein säurehaltiges Getränk . Die Gastroenterologin Dr. Supriya Rao erklärt, dass «Koffein die Produktion des Hormons Gastrin anregt, das für die Magensäureproduktion verantwortlich ist». Diese Verbindung hilft zwar, den Verdauungsprozess in Gang zu bringen, führt jedoch auch zu einer Übersäuerung des Magens.

Die Expertin macht deutlich: «Kaffee hat einen pH-Wert von etwa 5, während unsere Magensäure einen pH-Wert von etwa 2 hat, wodurch Letztere saurer ist.» Unser Magen sollte, wenn er gesund ist, in der Lage sein, die durch den Kaffeegenuss hinzugefügte Säure zu verkraften.

Kann Unwohlsein auslösen

Dennoch sei das von Kaffeeliebhaber zu Kaffeeliebhaber unterschiedlich. Wieso? «Alles, was Sie essen, verursacht die Produktion von Magensäure, aber Kaffee produziert mehr davon», erklärt die Gastroenterologin. Und weiter: «Wenn Sie sich also aufgebläht fühlen oder Schmerzen im Oberbauch und Übelkeit haben, nachdem Sie auf nüchternen Magen Kaffee getrunken haben, wissen Sie, dass Sie Probleme damit haben.»

Sollte ein Kaffee so früh am Morgen aber unabdinglich sein, kannst du deinen Magen austricksen. Ein kleiner Snack wird helfen. «Essen gibt Ihnen einen kleinen Puffer in Bezug auf die Säure», erklärt die Expertin und betont, dass das Essen den Säuregehalt des Kaffees ausgleiche, indem es einen Teil der Flüssigkeit aufnehme.