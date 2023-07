Kaffeestrauch, Kaffee-Strauch (Coffea arabica), frisch geernteter Kaffeekirschen, Indonesien, Bali Arabian coffee

Doch keine Bohne? Die Kaffeebohnen sind eigentlich Kerne, die immer paarig in einer kirschenähnlichen Frucht am Kaffeestrauch wachsen. Von den unterschiedlichen Kaffeesorten, die in ungefähr 70 Ländern angebaut werden, werden zur Kaffeeproduktion hauptsächlich Arabica und Robusta verwendet.