Bis am Donnerstag konnte man im Basler Kaffeehaus Unternehmen Mitte einkehren und gemütlich zu Mittag essen. Oder einen vom Barista frisch gebrühten Cappuccino trinken. Wie ist das möglich, sind doch in Basel-Stadt alle Beizen seit dem 23. November schon im Lockdown und haben – wenn überhaupt – auf Take-away umgestellt.

Das Unternehmen Mitte, wo seit jeher Kreative und digitale Nomaden auch zum Arbeiten hingehen, hat seinen Gastronomiebetrieb flugs zum Co-Working-Space erklärt, wie « Prime News » berichtet. Für zehn Franken am Tag konnte man Mieter werden und die Annehmlichkeiten der Betriebskantine geniessen. Ein Reporter des Basler Newsportals hat am Donnerstag die Probe aufs Exempel gemacht. «Man isst und trinkt – nur arbeiten sehe ich niemanden», resümiert er.

Keine einzige bekannte Ansteckung

Wie viele Gastronomen kritisiert auch er den Beizen-Lockdown als unverhältnismässig und beruft sich auch auf die jüngst veröffentlichte BAG-Statistik zu den Ansteckungsquellen. Demnach komme es in Restaurants kaum zu Ansteckungen. «Täglich gehen hier rund 1000 Gäste ein und aus. Seit Auftreten des neuen Coronavirus gibt es zum Glück wissentlich keinen einzigen Fall von Ansteckung bei uns im Haus», schrieben die Mitte-Verantwortlichen in einem offenen Brief an den Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. Dieser sieht das freilich anders und geht davon aus, dass Restaurants und Bars zu den wichtigsten Ansteckungsquellen zählen.