Neuer Portionenkaffee : Kaffeekugeln der Migros sind in Frankreich viel billiger

Die Detailhändlerin sprach bei der Ankündigung ihres Kaffeesystems Coffee B von «der nächsten grossen Revolution am Kaffeemarkt».

Nun stellt sich heraus, dass die Kugeln in Frankreich günstiger sind als in der Schweiz.

Kaffeekugeln statt Kapseln – so will die Migros den Kaffeemarkt aufmischen.

Migros begründet dies mit tieferen Kosten für Lagerung und Logistik in Frankreich.

Nun zeigt ein Preisvergleich, dass die Kugeln von «Coffee B» in der Schweiz bis zu 38 Prozent mehr kosten als in Frankreich.

Konsumentinnen und Konsumenten im Ausland kommen deutlich günstiger in den Genuss des neuen Portionenkaffees namens «Coffee B» der Migros. Das zeigt ein Preisvergleich der «SonntagsZeitung» . Neun Kaffeekugeln der Sorte Espresso-Bio kosten im «Coffee B»-Shop für Frankreich 3.69 Euro. Der Schweizer Preis liegt bei 4.95 Franken. Zum Euro-Umrechnungskurs von 0.97 Franken ergibt das einen Schweiz-Aufschlag von 38 Prozent. Auch beim Lungo ist der Preisunterschied gross: Schweizer Kundinnen und Kunden bezahlen 36 Prozent mehr als in Frankreich.

Der Grossverteiler begründet den Unterschied mit tieferen Kosten für Lagerung und Logistik in Frankreich. «Delica betreibt ein Lagerhaus in Frankreich. Die dortigen Lager- und Logistikkosten bewegen sich auf einem anderen Niveau als in der Schweiz», begründet Migros-Sprecher Patrick Stöpper gegenüber der «SonntagsZeitung». Und er verweist auf unterschiedlich hohe Personalkosten.