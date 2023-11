Kaffeesucht: Betroffene erzählen

Der 50-jährige Rene trinkt täglich mindestens 20 Tassen: «Ich brauche meinen Kaffee. Für mich ist mein Kaffee am Morgen wichtiger als die erste Zigarette.»

Rund drei Tassen Kaffee trinken Menschen in der Schweiz – pro Tag. Das zeigte eine Umfrage im Jahr 2022. Der Wachmacher ist ein beliebtes Getränk.

Kaum ein Getränk wird in der Schweiz so oft getrunken wie Kaffee. Über acht Kilogramm pro Kopf werden in der Schweiz jährlich konsumiert. Das ist laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 sogar ein internationaler Spitzenwert. Nur die Finnen sollen es laut der Umfrage auf mehr als zwölf Kilogramm schaffen.