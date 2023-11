Kaffeesucht: Wie viele Tassen Kaffee trinkst du pro Tag?

Keine Frage, ein Kaffee am Morgen hilft den meisten, sich wacher zu fühlen. Tagtäglich werden in der Schweiz alleine in der Gastronomie rund eine Million Tassen Kaffee getrunken. Dass Kaffee das Lieblingsgetränk von vielen ist, zeigen auch Videos auf Social Media, denn dort dreht sich vieles um den Muntermacher. Ob ein Kaffee to go vor der Arbeit oder beim Spaziergang im Park: Der Kaffee ist immer dabei.