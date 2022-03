Aus der Nachbarschaft  – Kaffeevollautomaten und Staubsauger geschmuggelt

Zwei Tage später stiessen die Zöllner bei einer weiteren Kontrolle auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell (D) auf Sonnenbrillen und Eau de Toilettes im Wert von 14’000 Euro.

Am Dienstag konnten Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 96 in der Nähe von Lindau (D) einen 42-jährigen Rumänen anhalten. In einem Kleinbus fanden sie neuwertige Kaffeevollautomaten, Spielzeug-Sets, Staubsauger und Küchengeräte im Wert von insgesamt 11’400 Euro. Zollpapiere dazu hatte der 42-Jährige keine dabei.