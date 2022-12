Preisvergleich: Kafi Crème kostet jetzt 9 Rappen mehr – und wird bald noch teurer

Das ist der dritte Preisanstieg in Folge und der höchste seit zehn Jahren.

Der Kafi-Preis steigt so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Die Menschen in der Schweiz gehören zur Weltspitze beim Kaffeetrinken. 2021 trank jede Person im Land durchschnittlich 1069 Tassen, nur in Norwegen und Deutschland trinken die Leute noch mehr Kaffee, wie der Branchenverband Cafetiersuisse in einer Medienmitteilung schreibt.