Skandalfall in London

Kai, 12, schwarz – festgenommen wegen seiner Spielzeugpistole

Familie Agyepong schlief schon, als die Polizei in London ihr Haus stürmte. Kurz danach wurde der 12 Jahre alte Kai in Handschellen abgeführt. Alles wegen einer Spielzeugwaffe.

Die Polizei stürmte das Haus der Familie mit 25 Beamten und Spürhunden. Am Schluss wurde der Bub festgenommen und das Haus durchsucht.

Kai Agyepong (12) und seine Mutter Alice (42): Der Bub wurde in Camden festgenommen, nachdem ein Passant der Polizei gemeldet hatte, dass er eine Waffe hatte. Kai hatte am Nachmmittag im Wohnzimmer seines Hauses mit einer Luftpistole gespielt.

25 schwer bewaffnete Polizisten, Spürhunde – und am Schluss ein in Handschellen abgeführtes Kind: Die gewaltsame Festnahme des 12-jährigen Kai Agyepong aus Camden nördlich von London sorgt für Empörung. Die Londoner Polizei stürmte am 17. Juli das Haus der Familie Agyepong, nachdem ein Passant gemeldet hatte, dass « ein nicht weisser, bewaffneter Mann » sich im Haus befinde. Es war Kai, der mit seiner Spielzeugpistole im Wohnzimmer spielte.