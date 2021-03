Model Kaia Gerber, die Tochter von 80er-Jahre Ikone Cindy Crawford (55), ist von den Laufstegen dieser Welt seit ihrem Debüt 2017 nicht mehr wegzudenken. Die 19-Jährige gehört inzwischen sogar zu den erfolgreichsten Models der Welt. Jetzt zieht es sie jedoch weiter in neue Gefilde, denn in der zehnten Staffel der Netflix-Hit-Horror-Serie «American Horror Story» wird sie eine der neuen Hauptfiguren verkörpern.

Welche Rolle sie genau spielen wird, ist noch nicht bekannt. Kaia konnte in den vergangenen Jahren aber bereits ein paar Schauspiel-Erfahrungen sammeln. So war sie in einer Reihe von Kurzfilmen zu sehen, 2020 etwa spielte sie die Hauptrolle im Musikvideo zum Song «Crying In The Mirror» von Rainsford. Regie führte Kaias gute Freundin, das britische Model Cara Delevingne (28).