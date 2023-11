Kaiseraugst AG: Vandalismus-Fälle während Halloween-Nacht

«Bei uns ist der Lack der frisch gestrichenen Tür beschädigt, was allein 500 Franken gekostet hat. Nächstes Jahr gibt es Kamera und Polizei», ärgert sich ein anderer Bewohner in Kaiseraugst.

Am 31. Oktober feiern Grusel-Liebhaber Halloween . Was für manche «Süsses oder Saures» heisst, hat für die anderen gar keine Bedeutung. Die aus Irland stammende Tradition ist nicht in allen Ländern gleich beliebt. Unbeliebt gemacht haben sich am Dienstagabend auch einige Eierwerfer. In verschiedenen Facebook-Gruppen der Region Basel beschweren sich Userinnen und User über Attacken während der Halloween-Nacht.