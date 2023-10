Kaiseraugst AG: «Zum Kotzen» – in Siedlung kommt Güsel-Wasser aus dem Hahn

Ein Mieter in Kaiseraugst AG postet ein Video auf Facebook, in dem zu sehen ist, wie gelbes Wasser in seine Badewanne fliesst.

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Kaiseraugst, wenn…» postet ein Anwohner des Liebrüti-Quartiers ein Video, das unter den Userinnen und User zu Reden gibt. Darauf zu sehen ist ein Badezimmer, aus dem Hahn strömt braunes Wasser in eine Badewanne. «Sieht das Wasser bei euch in der Liebrüti auch so aus», fragt der Betroffene dazu.