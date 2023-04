Sonia Kälin: Ihre Kaiserschnitt-Narbe platzte während Geburt auf

Bei Sonia Kälin schläft die ganze Familie im gleichen Zimmer

Für das Zusammenleben zu viert soll ihr Familienzimmer etwas ausgebaut werden, in dem Sonia und Stefan gemeinsam mit ihren beiden Kindern schlafen werden. «Die Kleine wird am Anfang wegen des Stillens auf meiner Seite sein», erklärt die ehemalige Sportlerin in einem früheren Interview. Sie ergänzt: «Wir würden so viel verpassen, wenn Lena nicht bei uns schlafen würde, so bekomme ich mit, was sie beschäftigt.» Ob in dieser Situation die Zweisamkeit zu kurz kommt? «Ich habe Stefan gerne um mich und unsere Beziehung ist mir sehr wichtig», stellt sie klar und erklärt: «In der aktuellen Phase ist mir das Gespräch jedoch fast wichtiger als Intimität zu zweit.»