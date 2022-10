Voliere Thun: Kakadu Jimmy soll Gspänli erhalten – doch er greift sie ständig an

In der Voliere Schwäbis lebt seit über 20 Jahren ein Gelbwangenkakadu in Einzelhaltung.

Kakadus sind Tropenvögel und gehören zur Ordnung der Papageie. Der Gelbwangenkakadu Jimmy lebt seit über 20 Jahren in der Voliere Schwäbis, die an der Aare in Thun liegt. Regelmässig kommen Leute vorbei, um Jimmy Hallo zu sagen. C.W.* (48) übernahm die Voliere von ihren Eltern. Schon von Anfang an habe Jimmy einen eigenen Käfigabteil gekriegt, sagt C.W. Ihre Eltern versuchten den Kakadu zu verpaaren, jedoch ohne Erfolg.