Studie zeigt : Kakadus bringen sich gegenseitig das Öffnen von Mülleimern bei

Deutsche und australische Forscher fanden heraus, dass Kakadus in Sydney mit einer speziellen Technik Mülleimer öffnen können. Die Technik sollen sie anderen Vögel weitergeben.

Immer mehr Kakadus haben einer Studie zufolge in Sydney das Öffnen von Mülleimern gelernt. Aus einer Umfrage von Bewohnern fanden der Ornithologe Richard Major in Australien und Forscher in Deutschland heraus, dass Anfang 2018 Kakadus in drei Vierteln von Sydney gut darin waren, die Mülleimer mit ihren Schnäbeln zu öffnen, dann sich weit genug am Müllereimerrand entlang zu bewegen, damit der Mülleimerdeckel nach hinten kippt. Bis Ende 2019 waren es Vögel in 44 Vierteln. Die Studie wurde am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlicht.