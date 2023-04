Kakerlaken mussten wegen Menschen ihr Sexleben umstellen

Glukose in Schabenfallen hat dazu geführt, dass Kakerlakenweibchen von bestimmten zuckerhaltigen Paarungsgeschenken ihrer Umwerber abgeschreckt werden und es daher nicht zu einer Befruchtung kommt. Wie eine im Fachjournal «Proceedings of the Royal Society B» veröffentlichte Studie von Forschenden der North Carolina State University nahelegt, sollte man aber nicht allzu voreilig das Aussterben des Ungeziefers feiern: Demnach haben sich einige Kakerlakenmännchen auf die neuen Umstände bei der Paarung eingestellt – unter anderem, indem sie ihr Vorspiel verkürzen.