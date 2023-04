Kaley Cuoco ist Mama geworden – sie teilt erstes Baby-Foto

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco ist zum ersten Mal Mutter geworden. Der Star der Sitcom «The Big Bang Theory» teilte am Samstag auf Instagram mit, dass sie eine Tochter zur Welt gebracht hat. «Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben! Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder», kommentierte die 37-Jährige. Dazu postete sie eine Reihe an Fotos ihres Babys. Die kleine Matilda kam am Donnerstag, 30. März zur Welt.