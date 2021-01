Nach 14 gemeinsamen Jahren musste die «The Bing Bang Theory»-Darstellerin Abschied vom Pitbull-Rüden nehmen. Die Schauspielerin hat ihn in einem Tierheim adoptiert.

Kaley Cuoco (35) hat am Samstag auf Instagram die traurige Nachricht geteilt, dass ihr Hund Norman verstorben ist.

Sie hat den Pitbull in einem Tierheim adoptiert.

Schauspielerin Kaley Cuoco musste sich am Samstag von ihrem Hund Norman verabschieden. Auf Instagram teilte die 35-Jährige die traurige Nachricht, dass sie nach 14 Jahren gemeinsamen Jahren ihren Pitbull-Rüden gehen lassen musste.

«Ich verspüre einen erschütternden, tiefen, herzzerreissenden Schmerz, den ich nicht für möglich gehalten hätte», schreibt der «The Big Bang Theory»-Star. Kaley hat den Pitbull vor 14 Jahren als zweijährigen Rüden in einem Tierheim adoptiert. Auf Instagram erzählte sie, dass Norman in einem Sturm an einen Bootsmast gebunden wurde und deswegen vom Tierheim Storm getauft wurde – sie habe aber den Namen wegen der traurigen Geschichte nicht gemocht und den Hund umgetauft.