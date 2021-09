Im Schlaf - Kali (4) hatte Fieber, fünf Stunden später stirbt sie an Corona

In Bacliff, im Bundesstaat Texas ist am Dienstag die vierjährige Kali Cook, gemäss der Gesundheitsbehörde in Galveston, an Covid-19 gestorben. Damit ist sie das erste Kind, das während der Pandemie in dem Bezirk an dem Virus gestorben ist, wie die «New York Post» schreibt. Ihre Mutter geht davon aus, dass sie es war, die ihre Tochter mit dem Virus angesteckt habe: «Ich wurde am Montag positiv getestet. Ich war isoliert und versuchte von meinen Kindern wegzubleiben. Ich wollte nicht, dass sie es auch bekommen.»