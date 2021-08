«Dixie Fire» : Kalifornien kämpft gegen zweitgrössten Waldbrand seiner Geschichte

Die Feuerwehr geht davon aus, das «Dixie Fire» in Kalifornien erst in zwei Wochen löschen zu können. Es hat mittlerweile eine Fläche vernichtet, die grösser als Los Angeles ist.

Das Foto zeigt den Highway 89 in der Nähe der Stadt Greenville.

Nathaniel Levine/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Ein Haus in Kalifornien fällt den Flammen zum Opfer.

Die Dürre hält an: Bald soll es wieder Spitzentemperaturen von 38 Grad Celsius geben.

Die Feuerwehr kämpft in Kalifornien seit über drei Wochen ununterbrochen gegen Waldbrände.

Das in Nordkalifornien wütende «Dixie Fire» hat sich zum zweitgrössten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187’562 Hektar Land vernichtet – eine Fläche, die grösser ist als Los Angeles. Damit löste das «Dixie Fire» das «Mendocino Complex Fire» von 2018 als zweitgrösster Brand in der Geschichte Kaliforniens ab.