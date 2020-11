Pandemie in den USA : Kalifornien verhängt Ausgangssperre – und Mike Pence spricht von Zuversicht

Ab Samstag dürfen knapp 40 Millionen Menschen in Kalifornien nachts nicht mehr auf die Strasse. Trotz dramatisch steigender Corona-Fallzahlen sieht US-Vizepräsident Mike Pence die USA auf einem guten Weg.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Donnerstag: «Die Fälle und die Positivrate steigen im ganzen Land. Aber wir nähern uns diesem Moment mit der Zuversicht der Erfahrung und wir wissen, dass das amerikanische Volk weiss, was zu tun ist».

In Kalifornien gilt ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre.

Kalifornien führt wegen steigender Corona-Zahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Ab 22 Uhr bis 5 Uhr sollen die Bewohner Zuhause bleiben. Dies gab der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag bekannt. «Wir schlagen Alarm», heisst es in der Erklärung Newsoms. Die Ausbreitung des Virus müsse gestoppt und die Belastung für die Krankenhäuser reduziert werden, bevor die Todesrate steige.

Die Anordnung soll am Samstag in Kraft treten und vorerst einen Monat gelten. Betroffen sind die meisten Bezirke des Westküstenstaates mit stark ansteigenden Corona-Zahlen. In Kalifornien leben knapp 40 Millionen Menschen. Für gut 94 Prozent der Bevölkerung gilt nun diese strikte Auflage.