Schwere Rassismus-Vorwürfe : Kalifornien verklagt Tesla wegen «Rassentrennung» in Autofabrik

In Teslas Autofabrik in Fremont soll ein rassistisches Arbeitsumfeld herrschen. Nun hat der Staat Kalifornien eine Klage gegen den Elektroautobauer wegen angeblicher Diskriminierung Schwarzer Mitarbeitender eingereicht.

Darum gehts In einer Tesla-Fabrik in der kalifornischen Stadt Fremont soll Rassismus weit verbreitet sein.

Schwarze würden dort belästigt, schikaniert und angefeindet, behauptet die Aufsichtsbehörde Department of Fair Employment and Housing (DFEH).

Unter anderem werde Afroamerikanern Faulheit unterstellt – und mit dem «N-Wort» beschimpft.

Wegen des Vorwurfs der rassistischen Diskriminierung Schwarzer Mitarbeitender hat eine kalifornische Aufsichtsbehörde den US-Elektroautobauer Tesla verklagt. Die Behörde für Fairness am Arbeitsplatz und Wohnungsmarkt (DFEH) sprach am Mittwochabend sogar von «Rassentrennung» in einer Tesla-Fabrik in der kalifornischen Stadt Fremont. In dem Werk seien Schwarze Mitarbeitende rassistisch beleidigt und bei der Verteilung von Aufgaben, bei Disziplinarmassnahmen, Bezahlung und Beförderungen diskriminiert worden.

Seine Behörde habe «Hunderte Beschwerden» erhalten, erklärte DFEH-Chef Kevin Kish. «Die Tatsachen in diesem Fall sprechen für sich.»

Zustände wie auf einer «Plantage»

Laut der Zivilklage wurden Schwarze Mitarbeitende in der Fabrik im südlich von San Francisco gelegenen Fremont unter anderem von Kollegen und Vorgesetzten rassistisch beleidigt, der Faulheit bezichtigt und regelmässig mit dem «N-Wort» beschimpft. Die Fabrik sei teilweise als «Sklavenschiff» und «Plantage» bezeichnet worden.

Arbeiter mit Südstaaten-Flaggen als Tätowierung hätten diese Schwarzen Mitarbeitenden gezeigt, um sie einzuschüchtern. Ausserdem seien zahlreiche Orte in der Fabrik mit rassistischen Symbolen wie Hakenkreuzen, KKK für den Ku Klux Klan und einem Strick mit der Aufforderung, Schwarze zu «hängen», beschmiert worden. Die Verantwortlichen der Fabrik hätten über Monate nichts unternommen, um die Schmierereien zu entfernen.

Nicht-Schwarze Arbeiter bekommen leichtere Aufgaben

Schwarze Mitarbeitende seien zudem durch rassistische Beleidigungen immer wieder provoziert worden, heisst es in der Klage. Nach darauffolgenden verbalen oder körperlichen Auseinandersetzungen seien dann aber sie von dem Unternehmen bestraft worden. Grundsätzlich seien nicht-Schwarze Angestellte besser behandelt worden. Sie hätten unter anderem leichtere Aufgaben zugeteilt bekommen.

Tesla hatte die Vorwürfe schon am Mittwoch vor Veröffentlichung der Zivilklage zurückgewiesen. «Tesla stellt sich strikt gegen alle Formen der Diskriminierung und Belästigung», erklärte das von Technologie-Pionier Elon Musk gegründete Unternehmen. Mitarbeitende, die Kollegen und bzw. oder Kolleginnen rassistisch beleidigt oder in irgendeiner Weise belästigt hätten, seien stets abgestraft und entlassen worden.

Schon in der Vergangenheit hatte es Vorwürfe der rassistischen Diskriminierung und sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz gegen Tesla gegeben. So geben mehrere Frauen an, von männlichen Kollegen unangemessen berührt worden zu sein.

Im vergangenen Oktober verdonnerte ein Geschworenen-Gericht Tesla zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 137 Millionen Dollar (120 Millionen Euro) wegen rassistischer Vorkommnisse in dem Werk in Fremont. Tesla wurde unter anderem vorgeworfen, trotz Hinweisen nichts gegen die Beleidigungen unternommen zu haben.

