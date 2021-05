Geldanreize : Kalifornien verlost 116 Millionen Dollar unter Geimpften

Die USA haben grosse Impffortschritte gemacht, doch nun hat sich das Tempo verlangsamt. Geldanreize sollen helfen.

Die Impfkampagne in den USA hat an Tempo verloren.

Mit Geldanreizen von über 116 Millionen Dollar will der US-Staat Kalifornien seine Bürger zu Corona-Impfungen bewegen und bereits Geimpfte belohnen. Das am Donnerstag verkündete «Vax for the Win»-Programm sei die grösste finanzielle Impfanreiz-Initiative in den USA, teilte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom mit.