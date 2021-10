«Wir wollen diese Pandemie beenden» : Kalifornien will ab Sommer die Impfpflicht für Schulkinder einführen

Als erster US-Bundesstaat will Kalifornien nun eine Impfpflicht für alle Schülerinnen und Schüler einführen. Erst soll aber die Bundesregierung grünes Licht geben.

Kalifornien führt als erster US-Bundesstaat eine weitgehende Corona-Impfpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. Eine Impfung gegen das Coronavirus soll ab dem kommenden Jahr Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht werden, wie Gouverneur Gavin Newsom am Freitag ankündigte. «Wir wollen diese Pandemie beenden. Wir sind alle davon erschöpft», sagte Newsom in seiner Ansprache in einer Schule. «Unsere Schulen verlangen schon Impfungen gegen Masern, Mumps und andere Krankheiten. Warum? Weil Impfungen funktionieren.»