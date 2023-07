Glückspilz gewinnt im Powerball über eine Milliarde Dollar

Das Gewinner-Ticket wurde in Los Angeles verkauft.

Nun steht die Entscheidung an, ob es eine Einmalzahlung oder eine lebenslange «Rente» geben soll.

Ein Lottospieler aus Kalifornien hat den Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt und über eine Milliarde Dollar (etwa 890 Millionen Euro) gewonnen. Der Glückspilz, der sein Los in einem Mini-Markt in Los Angeles namens Las Palmitas gekauft hatte, tippte als einziger Spieler im ganzen Land sechs Richtige, wie die California State Lottery am Mittwoch mitteilte. Mit einer Gewinnsumme von 1,08 Milliarden Dollar war es der grösste Jackpot bei der Powerball-Lotterie seit November und laut der «Washington Post» erst das dritte Mal, dass er über einer Milliarde lag. Über alle Jahre gesehen war es der sechsthöchste Jackpot aller Zeiten.