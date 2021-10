Herbstwetter - Kalte Nacht brachte Bodenfrost

Es wurde Kalt in der Nacht und vielerorts auch Bodenfrost gemessen.

Es herbstelt! Nach einem goldigem Oktoberwochenende mit Nebel im Flachland und Sonnenschein in den Bergen beginnt die neue Woche vor allem kalt. Wie MeteoNews schreibt fielen die Temperaturen in vielen Teilen der Schweiz in den Keller. Um 4 Uhr morgens wurde gar verbreitet Bodenfrost, teilweise auch Luftfrost gemessen.