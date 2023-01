Wetter in der Schweiz: Temperaturen stürzen ab diese Woche

In der Nacht am Montag sanken die Temperaturen verbreitet unter die Nullgradgrenze. Auch am Tag bleibt es kalt. Es geht ein starker Südwestwind.

Diese Woche müssen Autofahrer und Autofahrerinnen wohl öfters am Morgen die Scheibe von Eis befreien.

Darum gehts Ab Montag zieht ein Tiefdruckgebiet über die Schweiz.

Es bringt vom Westen her windiges und nasses Wetter in die Schweiz.

Am Dienstag und Mittwoch schneit es auch im Flachland verbreitet.

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer gilt es am Montagmorgen zuerst die Scheiben eisfrei zu kriegen. In der Nacht auf Montag sind die Temperaturen in der Schweiz nämlich deutlich abgesunken und verbreitet unter den Gefrierpunkt gefallen.

Zumindest im Osten bleibt es am Morgen aber noch trocken und teils freundlich, wie Meteonews schreibt. Im Westen ist es tagsüber verbreitet, im östlichen Mittelland nur gelegentlich nass. In Davos am WEF bleibt es wohl den ganzen Tag trocken. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 700 Metern.

Schnee im Flachland am Dienstag und Mittwoch

Das Tiefdruckgebiet bringt neben Niederschlag auch starken Südwestwind in die Schweiz. Meteonews gibt eine Wetterwarnung für die Westschweiz, Kanton Uri sowie das Rheintal raus. Es ist mit stürmischem Wind zu rechnen.

Am Dienstag gibt es dann im Flachland verbreitet Schnee – ausgenommen ist wieder der Osten der Schweiz. Die Temperaturen bleiben mit maximal drei Grad im Flachland tief. Am Mittwoch schneit es weiter verbreitet.

Im Verlauf der Woche zeigt sich die Sonne einige Male. Die Temperaturen bewegen sich um den Nullpunkt am Tag. In der Nacht kann es empfindlich kalt werden mit minus fünf Grad in Zürich und minus acht Grad in St. Gallen am Freitag.

