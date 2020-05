Wetterumsturz

Kaltfront bringt Gewitter und starke Böen

Nach dem sonnigen Auffahrtstag zieht am Samstag eine Kaltfront über die Schweiz. Sie bringt Böen von bis zu 80 Stundenkilometern.

Temperatursturz und Gewitter: Nach dem warmen und sonnigen Wetter der letzten Tage folgt am Samstag ein Wetterumschwung. Das Tief «Gudrun» lenkt eine Kaltfront zum Alpenraum, wie Meteonews schreibt. «Über die Westschweiz ist das Tief schon gezogen, am Nachmittag ist die Ostschweiz dran», sagt Sprecher Michael Krucker.

«Am Morgen haben wir Böenspitzen von 60 bis 80 Stundenkilometern gemessen. Das dürfte sich in der Ostschweiz in einem ähnlichen Rahmen bewegen», so Krucker. Zudem gebe es kräftige Regengüsse und Gewitter, wie Meteonews weiter schreibt. Laut SRF Meteo war es in Teilen des Jura am Samstagmittag nur noch 11 Grad warm.