Kaltfront zieht auf: Kräftiger Regen – Wars das mit dem Sommer 2023?

Das wars dann wohl mit den sommerlichen Temperaturen. Am Donnerstag stieg das Quecksilber nochmals auf über 25 Grad. In Vaduz wurden 27 Grad, in Sion 26,4 und in Schaffhausen 25,1 Grad gemessen, wie SRF Meteo auf X schreibt. Nun fallen jedoch die Höchstwerte und erreichen am Wochenende höchstens noch 20 Grad.